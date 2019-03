Joven: "'Don Quijote' va de un ‘jambo’ que está ‘fumao’ y ve movidas raras”

‘THE VERY BEST OF…’ I DANI MATEO Y WYOMING HABLABAN DEL PIAAC

‘The very best of El Intermedio’ recuerda el análisis de Dani Mateo sobre el examen de competencias básicas de la población adulta de la OCDE, donde España está a la cola de la Educación entre los 23 países desarrollados. Ocupa el último puesto en matemáticas y el penúltimo en comprensión lectora. El colaborador resumía las conclusiones del estudio y muestra algunos ejemplos.