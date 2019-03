“Si eres varón y estás bautizado, puedes ser el nuevo Papa”

DANI MATEO CUENTA LAS CURIOSIDADES DEL CÓNCLAVE

Dani Mateo revela los datos más sorprendentes relacionados con el cónclave. Y es que, los 115 cardenales electores no están obligados a elegir a uno de ellos como nuevo Papa. Aunque no lo han hecho desde el siglo XIV, pueden elegir pontífice a cualquier varón bautizado. "Sí amigo, tú que me estás viendo", comenta el colaborador.