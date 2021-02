Tras la polémica surgida después de que el ministro de exteriores ruso, Sergei Lavrov, sacara el tema de los presos del procés cuando Josep Borrell le exigió la liberación del opositor Alexei Navalni, la Embajada rusa en España ha mandado un contundente -y surrealista- mensaje a través de Twitter.

¿Es una declaración de guerra? "No, peor, es otro zasca", asegura Dani Mateo. Y es que la legación de Moscú en Madrid ha publicado un tuit en el que se dirige "a todos los que piden turno de educar a Rusia": "Tranqui chavalas y chavales". "Me ha sorprendido que el comunicado no acabara con un 'relaja la raja, España'", apunta Wyoming.

La 'romántica' excusa de un joven para saltarse el cierre perimetral

En otro momento del programa, Dani Mateo ha repasado algunos casos de personas que se han saltado las restricciones por el coronavirus "por amor", como el joven que puso como excusa ante la Policía que "se jugaba la relación" si no le compraba un regalo a su novia: