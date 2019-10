En estos tiempos de volatilidad política hay una mujer que permanece en su puesto contra viento y marea: Noelia Posse. La alcaldesa de Móstoles ya es conocida como "la Puerta de Alcalá": porque "ahí está viendo pasar el tiempo", tal y como ha explicado Dani Mateo.

El mes pasado se supo que Posse había fichado a su hermana como coordinadora de redes sociales del Ayuntamiento, desde entonces se ha descubierto que ha contratado como cargos de confianza hasta siete personas con las que tiene un vínculo personal o familiar.

Pero ahora la situación se le complica, los dos ediles de Más Madrid- Ganar Móstoles han abandonado el tripartito del Ayuntamiento y la otra formación que apoya al PSOE, Unidas Podemos, ha pedido que la regidora de un paso al lado.

Además, ahora un juez apunta a Noelia Posse como posible culpable de un delito de falso testimonio cuando declaró en una investigación que afecta a su consistorio.

"Menuda mala racha que está pasando la alcaldesa de Móstoles", ha lamentado Dani Mateo, que ha apuntado que ante estas situaciones siempre se necesita tener a la familia cerca: "Por suerte, ella la tiene en el espacio de al lado".

Ante este panorama, el PSOE de Madrid está preparando la expulsión de la alcaldesa de la formación, que a día de hoy sigue sin abandonar su cargo. "Noelia Posse tiene una gran carrera por delante, pero no en la política", ha sentenciado Dani Mateo, que ha instado a la alcaldesa que "se dedique a montar toros mecánicos" por "cómo se aferra a su asiento".

Otros momentos destacados

Pero para Dani Mateo lo que está haciendo Noelia Posse es, en realidad, un gran acto de "generosidad": "Ella no solo es generosa con su hermana, también lo es con el resto de concejales. En junio se aprobó una subida del 17% de sueldo a todos los ediles".

La precampaña electoral ya está aquí. El PSOE ya ha colgado de Ferraz su lema para las próximas elecciones generales, un 'eslogan' que no convence a Dani Mateo. Por eso, el colaborador ha creado algunos para la formación de Pedro Sánchez: "¿Cómo no te voy a querer, si has venido a votarnos por décima vez?"