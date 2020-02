Dani Mateo ha querido hacer "una llamada a la calma" para contrarrestar el alarmismo sobre el brote de coronavirus. "Sí, el coronavirus es peligroso, no hay que ir por ahí chupando murciélagos, pero que no cunda el pánico", ha comenzado el presentador, que ha explicado que esta enfermedad tiene una tasa de mortalidad del 2%, menos que la gripe, que cada año deja "entre 250.000 y medio millón de víctimas mortales".

"Tranquilos, es más probable que os cojáis una baja por gripe que por coronavirus, aunque si cuela, cuela, vosotros probad", ha aconsejado Mateo, que no obstante ha apostillado que esta no es una opción para los autónomos, que "no podéis coger ninguna de las dos".

Pero Dani Mateo no se ha quedado ahí y, en aras de seguir propagando la calma, ha dado otro dato: "Las serpientes se cargan a 200 personas al día, 73.000 al año". Pese a ello, ha reflexionado el periodista, aún no se ha levantado ningún hospital exprés para mordidos por serpientes. "Sí, las serpientes son mucho más mortíferas que el coronavirus, pero hay que reconocer que es mucho más elegante un bolso de serpiente que de coronavirus", ha indicado.

Incluso un adorable perrito puede ser más letal que el coronavirus, según Dani Mateo, ya que "el perro provoca 25.000 muertes al año". Eso sí, ha precisado, "en muchos casos son ataques en defensa propia", cuando sus dueños los visten de forma ridícula para sacarlos de paseo.

Pero la prueba definitiva de que el coronavirus "no es tan peligroso como nos están haciendo creer", según Dani Mateo, es que "hasta los selfies son más mortíferos". Y es que hacerse autofotos en lugares peligrosos ha provocado ya 259 víctimas mortales en el mundo. "Lo peor de todo no es caerte por un barranco, es que tu última foto te sale movida", ha reflexionado el presentador.

Dani Mateo no ha sido el único que ha querido quitar hierro a la preocupación ante la epidemia. El propio director general de la OMS, Tedros Adhanom, tosió en plena comparecencia para a continuación aclarar, en tono de broma, que no era por el coronavirus. Puedes ver el momento aquí: