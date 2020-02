La preocupación por el brote de coronavirus no solo se centra en la parte sanitaria de la epidemia, sino también en controlar la psicosis generada al respecto.

En este sentido, China ha criticado la decisión de EEUU de prohibir la entrada al país de personas procedentes del gigante asiático, argumentando que este tipo de medidas solo contribuyen a generar pánico.

En idéntico sentido se pronunciaba el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que ha indicado que "no hay motivos para tomar medidas que interfieran en los viajes y el comercio internacional" y ha instado a los países a ser más solidarios.

Pero Adhanom no ha desaprovechado la ocasión para quitarle hierro a la preocupación por el virus. En plena comparecencia, tras toser y beber agua, el director de la OMS ha tranquilizado a su auditorio: "No os preocupéis, no es coronavirus".

El Gran Wyoming, en cambio, utiliza este mismo chiste al revés: "Cuando voy en el metro, toso y digo, joder, el coronavirus me está matando. A los dos segundos ya voy sentado", ha explicado el presentador.

Otros momentos destacados

Ante la psicosis por el coronavirus, también Dani Mateo ha querido lanzar un mensaje tranquilizador. Y es que, según ha explicado, hay cosas mucho más mortíferas que este virus: la gripe, los perritos e incluso los selfies.