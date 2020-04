Dani Mateo entrevista a Marc Giró a través de una videollamada en El Intermedio para charlas sobre moda y saber cómo está viviendo la cuarentena por coronavirus. El experto en moda confiesa que no está usando ningún chandal durante el confinamiento porque no tiene: "Toda mi vida he esquivado cualquier cosa que se merezca poner chandal".

Preguntado por las mascarillas estampadas que se están viendo últimamente, Giró afirma que no es algo nuevo sino que "viene de antes de la crisis sanitaria que estamos viviendo".

El experto en moda destaca que "no está mal hacer divertido llevar una mascarilla, pero ésta tiene que funcionar". Además, Dani Mateo pregunta a Marc Giró su opinión sobre la mascarilla de la presidenta de Eslovaquia, quien la ha llevado en el mismo color que su vestido.

"Esta señora hace una cosa que me irrita profundamente que es la coquetería", destaca Marc, que afirma que no le gusta la sensación que transmite el hecho de ver que "la presidenta de un país se preocupa del tono de su mascarilla". "Hay una pandemia muy grave y se están poniendo unas que parecen de broma", señala. Por último, el experto en moda aplaude la actitud del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

