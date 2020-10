"Mucho estado de alarma, pero no hablamos de un estado mucho más importante, el del corazón de Santiago Abascal", afirma Dani Mateo en el plató de El Intermedio. Y es que el líder de Vox tiene el corazón "en estado de calamidad, aunque, por una vez, no ha sido culpa de Pedro Sánchez" sino de un "canalla" que "le rompió el corazón en directo delante de todo el mundo", Pablo Casado.

"El pobre Abascal no puede disimular su dolor ni cuando da entrevistas", destaca Dani Mateo, que muestra las palabras en las que Abascal afirma que se siente "traicionado". "Fui agredido personalmente, dijo cosas indignas e inaceptables, me ha afectado en el terreno personal, me siento traicionado en la amistad", destaca Abascal. Pero, para ayudarle a superar su ruptura, los amigos de Abascal han apostado por una estrategia que nunca falla: poner a parir al ex para que se dé cuenta de que no le conviene. Puede ver el análisis completo de Dani Mateo, las confesiones de Abascal y las reacciones del resto de políticos de Vox contra casado en el vídeo principal de esta noticia.

Wyoming responde a la negativa de Vox sobre el estado de alarma

Vox no votará a favor del toque de queda. En este vídeo de El Intermedio, Santiago Abascal explica los motivos de la formación de extrema derecha, y El Gran Wyoming no duda en responderle: "Todo lo que pasa del siglo XV les parece moderno".