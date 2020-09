The very best of El Intermedio

El ataque de Monasterio a Podemos rodeada de patatas: "Mientras que os dedicáis a tirar las estatuas de Colón, repartimos lo que él trajo a España"

Dani Mateo analiza el discurso que ha hecho Rocío Monasterio para contestar a Teresa Rodríguez que se muestra a favor de retirar las estatuas de personajes esclavistas como la de Colón. En este vídeo puedes ver el detalle que no ha pasado desapercibido para el ojo del colaborador.