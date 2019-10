Dani Mateo ha dado una 'exclusiva' en pleno directo de El Intermedio: Francisco Franco no será enterrado con su esposa, Carmen Polo.

El dictador "ha decidido que, puesto a cambiar de aires, prefiere pasar el resto de su muerte con otra mujer", tal y como ha explicado Dani Mateo.

"Franco no descansará al lado de Carmen Polo, sino de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. No sabemos si ella está de acuerdo con este plan, pero es lo que tiene un dictador, que no pregunta, sino que hace y punto", ha explicado Dani Mateo, por lo que ha sentenciado: "Así que, Carmen Calvo: al hoyo".

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming también explica paso a paso cómo será la exhumación de Franco, con pizarra incluida. "La carpa que se pondrá sobre la tumba no es la del Circo del sol, es la del Circo del cara al sol", bromea.