El Intermedio cierra su temporada más atípica por todo lo alto para despedir 2020, un año que les tiene "hartos". Por eso, el programa se ha 'desplazado' hasta la Puerta del Sol, desde donde han dado las Campanadas más especiales que se recuerdan.

Y cómo no, no podía faltar Cristina Pedroche, o más bien, su esperado vestido. Ante la falta de la presentadora, Dani Mateo ha sido el encargado de ponérselo, protagonizando un divertido momento que no ha pasado desapercibido.

El Intermedio despide temporada: "¡A la mierda 2020!"

Sandra Sabatés, El Gran Wyomimg, Thais Villas, Andrea Ropero y Dani Mateo lo dan todo desde el plató para cerrar la temporada. Además, dedican un brindis especial a todos los sanitarios, transportistas, personal de limpieza, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, trabajadores de supermercados... y todas esas personas que han estado cuidando a los demás durante esta pandemia. "¡A la mierda 2020, en septiembre más y mejor, porque si somos responsables, es posible!", destaca Wyoming.