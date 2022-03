"En España también hay gente especialmente afectada por la guerra en Ucrania", comienza Dani Mateo en esta intervención donde habla de un colectivo muy presionado por el ritmo frenético de la actualidad: los tertulianos.

"Están obligados a saber de todo: de pandemias, de volcanes, de macrogranjas, de la guerra en Ucrania, del PP... hasta de Eurovisión", prosigue Mateo, que teme que un día la mente de estos expertos cortocircuite con tanta información. Además de esto, en el siguiente vídeo muestra la forma en que el ex árbitro y habitual de tertulias deportivas Rafa Guerrero ha mostrado su apoyo al pueblo ucraniano: "Creo que el presidente Zelenski ya ha respondido oficialmente diciéndole 'Rafa no me jodas'".

David Pareja 'reclama' más tiempo para los tertulianos

En este sketch, David Pareja se convierte en el portavoz de la Unión General de Tertulianos, un 'sindicato' sobrepasado por la exigencia de expertos en todos los temas de actualidad: "Necesitamos tiempo para prepararnos".