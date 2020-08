The very best of El Intermedio

Dani Mateo 'calla' a golpe de tuit a Vox y a Abogados Cristianos tras criticar el apoyo de la Guardia Civil al colectivo LGTBI

El gesto que ha tenido la guardia Civil apoyando al colectivo LGTBI luciendo en su logo los colores de la bandera arcoíris no ha gustado ni a Vox ni a Abogados Cristianos. En este vídeo Dani Mateo les calla a golpe de tuit.