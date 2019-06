Dani Mateo 'abre' un perfil en Tinder a José Luis Martínez-Almeida: "Si está dispuesto a negociar con Vox, no es un soltero exigente"

No paramos de hablar de pactos, de con quién van a sentarse a negociar los políticos y con quién no, pero lo más importante no es buscar al compañero de gobierno, es encontrar a tu compañero de vida, asegura Dani Mateo.

Y en este sentido, se muestra preocupado por un candidato en concreto, José Luis Martínez-Almeida: "Como no hagamos algo por él, está condenado a ver cómo le sale moho a cada paquete de pan de molde que compra".

El que puede ser el sucesor popular de Manuela Carmena en el ayuntamiento de la capital ha sido catalogado como el "soltero de oro" de la política por el diario 'El Mundo'. En una entrevista para el medio, Almeida asegura que están deseando casarle, pero no hay manera.

No se trata de su familia, ni de sus amigos, el candidato del PP tiene a dos celestinas dentro del mundo de la política: Begoña Villacís y Esperanza Aguirre.

El Intermedio ha querido poner remedio al asunto y ha creado un perfil al político en una red social para ligar: "No en eDarling, si está dispuesto a sentarse a negociar con Vox está claro que no es un soltero exigente". La solución ha sido hacerlo en Tinder.

En su perfil, el programa ha incluido frases como "soy un apasionado de las motos, con mi Yamaha te llevaré al fin del mundo, o mejor: a un atasco en Madrid Central", o "soy tan madrileño como los entresijos y estoy igual de tiernecito".