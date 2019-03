Casado, Cospedal, Floriano y Hernando, 'Los 4 fantásticos' de la comunicación del PP

¿TIENE EL PP UN PROBLEMA DE COMUNICACIÓN?

¿Tiene un problema de comunicación el PP? Algunos de sus más altos dirigentes están convencidos de que la desafección hacia las políticas populares no es un problema de fondo, sino de venta. Están seguros de que sus políticas no se entienden y confían en un giro de su política de comunicación para salir adelante. Wyoming no está de acuerdo. Considera que Pablo Casado, María Dolores de Cospedal, Carlos Floriano y Rafael Hernando forman "la maquinaria perfecta". "Su labor es fundamental para un programa de humor como este; son Los 4 fantásticos del PP", asegura Wyoming antes de dar paso a la explicación detallada de Dani Mateo en El Intermedio.