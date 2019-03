“Dura como una boda gitana pero escuchando a Cameron el de las Islas”

DANI MATEO EXPLICA CUÁNTO DURA EL FORO ECONÓMICO MUNDIAL

Ha comenzado la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. El lema elegido ha sido ‘Rediseñando el mundo’ y quiere constatar la mejora de la economía mundial. Dani Mateo despeja todas las dudas sobre el Foro utilizando la técnica periodística de las seis uves dobles: Who?, What?, Where? When?, Why? y How? Para explicar cuánto dura, el colaborador hace un símil: “como una boda gitana pero en vez de escuchar a Camarón de la Isla, escuchas a Cameron el de las Islas Británicas”.