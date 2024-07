Un hombre pone en apuros a un fumador que duda de que el tabaco sea malo: "¿Te ha visto un médico los pulmones?"

En Hablando se enciende la gente, Thais Villas salió a la calle durante la temporada pasada de El Intermedio para saber qué pensaban los ciudadanos del tabaco. "¿Qué os parece que en Reino Unido vayan a prohibir que puedan fumar generaciones futuras?", preguntó la reportera en el vídeo principal de esta noticia, donde detalló que "los nacidos a partir de 2008 ya no podrán tener acceso al tabaco".

Una chica destacó que el humo del tabaco es perjudicial porque estaba "comprobado científicamente", a lo que un fumador respondió: "Si vamos a comprobar científicamente muchas cosas, no saldríamos de casa". "La Ciencia es relativa, la Ciencia no es exacta", afirmó la joven al fumador, al que otro señor también le preguntó: "¿Has ido al médico a ver cómo tienes los pulmones?". Aunque el fumador afirmó que estaba perfecto y había vuelto a fumar hasta que el médico le dijera que no podía. "Te lo va a decir, porque no vas a ser la excepción, todos los médicos los dicen", respondió tajante otro hombre. Puedes ver el debate al completo en el vídeo que hay sobre estas líneas.

