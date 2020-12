'The very best of El Intermedio'

El duro testimonio sobre cómo han vivido las personas mayores la pandemia: "¿Lo poco que me queda va a ser así?, me siento muerta"

El Intermedio saca a la luz el testimonio de las personas mayores sobre la crisis sanitaria. "Antes me sentía llena de vida y ahora me siento muerta", explica una mujer en este vídeo a Andrea Ropero.