A los cursos impartidos por el Obispado de Alcalá que prometían "curar la homosexualidad" acudían, sobre todo menores de edad. Es el caso de Samuel. Reunido con Gonzo contó cómo fueron esos años, desde que descubrió su orientación sexual hasta que le llevaron a dichos cursos para "curarse".

"Cuando estaba en el colegio, con ocho años, ya empezaba a experimentar con mi orientación y mi sexualidad. Veía que los chicos me gustaban más, pero yo lo intentaba negar porque tenía inculcado que eso estaba mal", relató.

Fue un cura, que estaba a su cargo en el centro escolar, quien le puso nombre a lo que le pasaba: "Me dijo que tenía una enfermedad que se llamaba AMS (Atracción por el mismo sexo), pero que no me preocupase porque se podía curar".

Él estaba muy metido en la Iglesia, "era como mi casa, como mi familia", explicó. Un día, el cura le sacó del aula para llevarlo a terapia.

Allí le dijeron que estuviese tranquilo, que iba a estar bien: "En ese momento pensé que era lo que necesitaba". La que impartía los cursos era una mujer muy cercana al obispado: "Me dijo que siempre había estado con el obispo, que vivían cerca y que ella lo que hacía era curar a la gente que tenía esta enfermedad, como un trabajo que dios le había dado".

Contó que las terapias eran "similares a las que puede haber en un psicólogo normal", pero centradas en la sexualidad. Le preguntaban por si se había masturbado o por si había visto alguna película porno gay: "Quería saber todo de mí para intentar controlarme".

Gonzo también se entrevistó con Luisa, otra de las asistentes a esos cursos. Se definió como mujer de fe y quiso hacer un llamamiento a la iglesia: "Tienen que tener un lugar de acogida para el colectivo LGTBI que quiere vivir en la fe".