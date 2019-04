FESSER VISITA EL PLATÓ DE EL INTERMEDIO

El colaborador de El Intermedio Guillermo Fesser explica que "los republicanos aprovechan las mentiras de Trump para hacer que no entren votantes que vayan contra ellos". Dice que Trump utiliza el terrorismo para rechazar a cierta gente: "Nosotros teníamos aquí a gente con el pelo rizado y no pasaba nada, se metían en la piscina y salían sin mojarse, pero no hay problema".