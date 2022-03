Dani Mateo entrevista a Guillermo Fesser a través de una conexión en El Intermedio. El presentador no puede evitar pregunta al colaborador del programa sobre el bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar.

"EEUU está con Chris Rock, tiene vendidas las entradas para los próximos dos meses y está enfadada con Will Smith", destaca el periodista, que explica que "se entiende que no te guste que hagan un chiste sobre tu mujer", pero no que "te levantes y pegues un sopapo". "Le van a regañar y creo que le van a echar de la Academia", resalta Guillermo Fesser, que afirma que "esas cosas nunca terminan bien". Puedes ver su explicación al completo en el vídeo de arriba.