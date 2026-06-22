Guillermo Fesser: "Mientras Obama ha pasado a la historia por lo que hizo por la gente, Trump quiere pasar como un faraón"

Guillermo Fesser explica por qué no han invitado a Trump y sí a otros expresidentes a la inauguración el Centro Presidencial de Obama: "Quieren que el centro sea un lugar de inspirador y Trump no lo es".

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para analizar la inauguración el Centro Presidencial de Obama, donde han acudido los expresidentes Clinton, Bush y Biden. Sin embargo, El Gran Wyoming destaca que Trump "no ha sido invitado". "¿Crees que no se lleva bien con el resto o es que no le han invitado porque no les gusta sus bailes?", pregunta el presentador de El Intermedio al corresponsal, que explica que "han invitado solo a la gente que tiene buen rollo en EEUU porque el centro quiere ser un lugar de inspirador y Trump no lo es".

"Han estado los expresidentes bailando", destaca Fesser, que afirma que se marca "una diferencia muy clara entre Obama y Trump": "Obama fue un presidente que ha pasado a la historia por lo que hizo o intentó hacer por la gente mientras Trump quiere pasar a la historia como los faraones con obras grandilocuentes como el arco de la victoria que quiere plantar".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido