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Centro Presidencial de Obama

Guillermo Fesser: "Mientras Obama ha pasado a la historia por lo que hizo por la gente, Trump quiere pasar como un faraón"

Guillermo Fesser explica por qué no han invitado a Trump y sí a otros expresidentes a la inauguración el Centro Presidencial de Obama: "Quieren que el centro sea un lugar de inspirador y Trump no lo es".

Guillermo Fesser: "Mientras Obama ha pasado a la historia por lo que hizo por la gente, Trump quiere pasar como un faraón"

Guillermo Fesser conecta con el plató de El Intermedio para analizar la inauguración el Centro Presidencial de Obama, donde han acudido los expresidentes Clinton, Bush y Biden. Sin embargo, El Gran Wyoming destaca que Trump "no ha sido invitado". "¿Crees que no se lleva bien con el resto o es que no le han invitado porque no les gusta sus bailes?", pregunta el presentador de El Intermedio al corresponsal, que explica que "han invitado solo a la gente que tiene buen rollo en EEUU porque el centro quiere ser un lugar de inspirador y Trump no lo es".

"Han estado los expresidentes bailando", destaca Fesser, que afirma que se marca "una diferencia muy clara entre Obama y Trump": "Obama fue un presidente que ha pasado a la historia por lo que hizo o intentó hacer por la gente mientras Trump quiere pasar a la historia como los faraones con obras grandilocuentes como el arco de la victoria que quiere plantar".

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