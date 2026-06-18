Guillermo Fesser, sobre Trump con Irán: "Crea el problema para apuntarse el tanto de haberlo solucionado"

El corresponsal indica que el presidente de EEUU tiene "muy poco margen" para convencer a los suyos de que el texto que ha firmado con Irán ha sido una victoria.

Donald Trump ha firmado un 'Memorando de Entendimiento' con Irán. El presidente de Estados Unidos considera este texto como una victoria y, además, lo ha celebrado asegurando que el petróleo estaba fluyendo, que el empleo estaba en máximos históricos o que EEUU será más respetado que nunca. "¿Crees que tiene margen para convencer a los suyos?", pregunta Sandra Sabatés al corresponsal Guillermo Fesser.

"Tiene muy poco margen", responde el periodista, "y lo que tiene es un vicepresidente, J.D. Vance, que si la gente no le hace caso le echa toda la culpa de haber negociado mal, lo pone a los pies de los caballos y les pide otra vez a sus acólitos que lo linchen".

Fesser considera que este acuerdo es muy difícil de vender "porque este memorando significa poner en evidencia que esta administración es un timo". "EEUU ha desatado una guerra entre la televisión y la nevera", expone. El periodista explica que esto significa que "por un lado, la televisión habla de una economía de abundancia infinita, que es la propaganda de Fox News, y, por otro lado, la gente abre la nevera, ve lo que hay en las repisas y no coincide".

"Una vez más, Trump crea el problema para apuntarse el tanto de haberlo solucionado", sentencia el corresponsal. Para Fesser, la paz que ha dado Trump al pueblo estadounidense es "puro envoltorio". El periodista indica que, aunque reabrir el estrecho de Ormuz sea una victoria, se van a necesitar un mes para restablecer el tráfico al 50%.

"Dos meses para que lleguen los barcos a los objetivos más alejados y puedan refinar el petróleo", indica, "y seis meses para restablecer la producción que había en los pozos de Oriente Medio". Todo esto va a provocar que muchos MAGA se queden sin vacaciones debido a la crisis económica. "Y esto puede pasar factura en las elecciones de noviembre o que voten a demócratas o que no vayan a votar", concluye.

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