Donald Trump ha concedido una entrevista a la cadena Fox en la que ha asegurado no temer una posible sentencia de cárcel y ha deslizado la idea de que su electorado no permitiría esta situación. Para conocer un poco más cómo se está viviendo en EEUU la estrategia de defensa del expresidente, El Intermedio charla con el corresponsal Guillermo Fesser.

El corresponsal no cree que sus partidarios vayan a organizar un nuevo tumulto como cuando asaltaron el Capitolio. "Trump es un niño caprichoso, un niño rico mimado al que sus padres jamás le explicaron que había límites, al que nunca le dijeron que las acciones tenían consecuencias y, cuando de adulto, ha empezado ha sufrir las consecuencias de sus acciones ha sacado el bully que lleva dentro, se hace la víctima y clama venganza", argumenta Guillermo.

Como expone el periodista, esto le funcionó cuando perdió las elecciones de 2020, con el asalto al Capitolio, pero, aunque para Trump no ha habido consecuencias de todo ello sus seguidores sí que las han sufrido ya que muchos de ellos terminaron en la cárcel. "Un ejemplo de ello es Michael Cohen, que ha sido testigo en este caso, que mintió al Congreso para defender a Trump y que tuvo que pasarse 13 meses en la cárcel y 51 días en confinamiento solitario", explica Fesser.

"La llamada a la algarada de Trump está siendo respondida de boca pero no está siendo respondida de obra, en la calle donde sí tiene consecuencias", resume Guillermo. "Esto de ser bully a Trump no le funciona ya, no le ha funcionado en la defensa del juicio", añade.