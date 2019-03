Jáuregui: “Con dietas, nuestro sueldo -de 2.800 euros- llega habitualmente hasta los 4.000”

GONZO IMPROVISABA UN EJERCICIO DE TRANSPARENCIA

‘The very Best of El Intermedio’ recuerda el reportaje en el que Gonzo se trasladó hasta el Congreso para someter a los diputados a un improvisado ejercicio de transparencia. El colaborador quería saber si iba a ser beneficioso para los ciudadanos saber en qué se gasta el Estado cierto dinero. Para ello, el colaborador gallego preguntó a varios diputados sobre el gasto de móvil, el coche oficial, o el sueldo incluyendo dietas.