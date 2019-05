El mensaje de tolerancia de dos candidatos extranjeros: "Somos responsables de acoger a los que no tuvieron la suerte de nacer en Europa"

Gonzo charla con Mario Blancke, alcalde de Alcaucín por Ciudadanos, y Ria O'Brien, candidata socialista a la alcaldía de La Viñuela. Ambas, localidades malagueñas.

Los dos candidatos tienen en común que son extranjeros. De hecho, O'Brien , a pesar de llevar años en nuestro país, no controla el español del todo. La candidata explica que cuenta con la ayuda de un hombre que se lo traduce todo: "Es mi sombra en el Ayuntamiento":

Mientras que Blancke no tenía ninguna relación con la política en su ciudad de origen, O'Brien sí había estado involucrada en Irlanda: "Fui la primera mujer alcaldesa de mi pueblo. Me vine aquí para retirarme", comenta entre risas, asegurando que sus intenciones no son políticas, sino "puramente comunitarias".

Ambos comentan que, como extranjeros, se han sentido bien recibidos, y al decidir dar el salto a la política, al principio sí sintieron "reticencias", pero la situación ha ido mejorando.

¿Cómo hacen la campaña en sus localidades?

Los candidatos cuentan que hacen campaña como cualquier otro: participan en mítines, "aunque a veces puede ser un poco duro en los pueblos", cuenta O'Brien, y también hablan con los vecinos.

Ninguno de ellos conoce personalmente a los líderes de las formaciones que representan, y aunque admiten que no están de acuerdo con todo lo que sus partidos defienden, sí que se identifican con muchas de sus políticas.

Además, identifican problemas comunes en sus países de origen y en España: la corrupción, los conflictos territoriales o la migración. Respecto a esto último, defienden que los europeos "han tenido la suerte de nacer en un país prospero y tienen la responsabilidad y el deber de acoger a los que no han tenido esta suerte".

Por eso, defienden "la tolerancia", como el mensaje principal que quieren hacer llegar a los ciudadanos.