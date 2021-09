El actual colegio público Miguel de Unamuno fue utilizado durante los primeros años del franquismo como campo de concentración. Entre sus muros estuvo Agustín López, quien habló para El Intermedio en marzo de 2019.

"Los recuerdos de entonces eran muy malos, lo pasábamos muy mal. Al terminar la Guerra nos dijeron que nos presentáramos todos los que habíamos participado en la parte republicana. Nos dijeron que no nos iban a hacer nada", relató López. Él estaba afiliado desde los 16 al sindicato, porque era la única manera que tenía de conseguir trabajo: "Si no, no te llamaban", explicó.

