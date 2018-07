La corresponsal en México y EEUU Patricia Alvarado ha destacado que intenta "que se comprendan las dos partes" y explica que en su "mininoticiero desde el referéndum del 1-O ha sido un monotema" Cataluña. Además, destaca que "lo más importante es explicar el por qué se quieren separar y la situación territorial tan compleja de España porque en América no existen las comunidades autónomas".

El periodista alemán Martin Dahms también detalla que antes en su país "parecía algo muy lejano" el conflicto catalán, "pero a partir del 1-O, con las imágenes de violencia policial realmente empezaron a interesarse" y destaca que "no hay un relato único en toda la prensa".

Por su parte, Fraçois Musseau, corresponsal francés, destaca que, aunque le parece "un disparate todo el procés, intento reflejar" en su trabajo "lo bien que lo han hecho los independentistas como Junqueras contando su relato aunque no sea verdad". Además, critica que éstos "hacen ver a España como franquista cuando hay pocos países que han cambiado así de bien para una democracia" y lamenta que el país "no tiene un relato indefinido, la mitad del país dice 'España' y la otra mitad que dice 'el Estado español'".

El periodista inglés James Badcock señala que, "aunque se enfade el Gobierno español" explica "el conflicto como dos partes y no siempre en un contexto legal como se hace en España, ya que desde fuera lo que se ve es un conflicto político". También, recalca que cuando escribe "de que hay descontrol y masas y cierto riesgo" y habla "de Guerra Civil o Franco se escandalizan en España, pero esas cosas están ahí, hay odio y sentimientos muy fuertes entre España y Cataluña".

Preguntados sobre quién ha realizo un mejor relato del desafío, si el Gobierno o el Govern, todos están de acuerdo en destacar el éxito del discurso independentista. "La Generalitat tiene una estrategia de comunicación más astuta y abierta a los medios al invitar, incluso, a prensa extranjera, mientras el Gobierno lo ha dejado todo en un nivel muy oficial y no hay participación de los corresponsales", explica Patricia Alvarado.

Martin Dahms, por su lado, declara que "entre los gobiernos es el relato de Mariano Rajoy el que cuenta", ya que "es más importante lo que opina May, Merkel o Macron que un escritor". El periodista también destaca que su madre le contó "que el 1-O, nuestra vecina le dijo que 'pobres catalanes lo que está haciendo Rajoy con su propio pueblo'", asumiendo que Cataluña es parte de España". Por último, también indica que "en Alemania hay más gente que piensa que nos dejen en paz porque ya hay suficientes problemas".

Además, Fraçois Musseau, destaca que "por un lado, los independentistas tienen un relato hecho con épica, y casi todo plagado de falsedades, sobre que España les roba desde hace siglos" y recuerda cuando escuchó manifestaciones en Barcelona contra la venta de armas: "Es alucinante, ¿cómo pueden decir algo así?, ¿en la república catalana no habrá venta de armas cuando el 25% de las armas en España se hacen allí?, ¿dónde estamos?, ¿estamos locos?".

El corresponsal también critica que "en frente no hay un relato, no hay nada, ese es el mayo problema del Gobierno de España, que nunca ha dicho Rajoy que Cataluña es su pueblo". Un hecho que también analiza Dahms al señalar que "Rajoy siempre insiste en que está actuando a favor de los catalanes, pero de los que quieren seguir siendo españoles".

"Mariano Rajoy, para mí, ha sido presidente de los catalanes desde el 1-O, antes no, nunca lo ha sido. ¿Cuándo ha hecho un discurso importante en Barcelona? Me siento un poco ofendido de que digan que los extranjeros somos unos ingenuos, no es que me encante la Generalitat porque ella hable mientras Moncloa no, es que creo que su relato es más sencillo mientras con Rajoy no ha habido", critica James Badcock.

Por otro lado, Gonzo les pregunta si creen que los independentistas usarán la aplicación del 155 a su favor tras el éxito que tuvieron con las cargas policiales del 1-O. "Estoy absolutamente convencida, la CUP ya lo dijo, llama a la desobediencia civil 'pacífica', pero vamos a ver qué pacifismo hay si esto va a más", destaca Patricia Alvarado, mientras que Martin Dahms dice que "esta vez va a ser más difícil porque no estarán los ancianos votando. Aunque la Policía entre a la fuerza en el palacio de la Generalitat, no será lo mismo que en un colegio electoral".

Además, Fraçois Musseau explica que "va a haber una desobediencia, no sólo de los catalanes de a pie sino de los funcionarios, por lo que va a ser muy difícil para España aplicar el 155" en Cataluña. Por último el periodista inglés Badcock explica que "los independentistas tienen la posibilidad de alargar el conflicto y que un dirigente europeo diga que ya se está dañando a la UE con la imagen que se está viendo".