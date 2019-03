Amaya Moro-Martín: "Ahora mismo no hay recursos para poder seguir trabajando en investigación"

‘The very best of El Intermedio’ recuerda la entrevista de Gonzo a la investigadora Amaya Moro-Martín, astrofísica del CSIC. Tras once años y una brillante carrera en universidades de Estados Unidos decidió volver a España. Por desgracia, el extenso currículum de Amaya fue suficiente para trabajar en España y en enero, se tuvo que ir de nuevo. Antes de irse, se despidió con una demoledora carta pública del presidente del Gobierno Mariano Rajoy en la que denunciaba la crítica situación de la investigación en el país, tras los recortes del Ejecutivo en Investigación y Desarrollo en plena crisis económica.

Publicidad