Ante unas nuevas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, que se celebran este martes 8 de noviembre, El Intermedio conecta con Guillermo Fesser. El periodista defiende la libertad de expresión que promueve Elon Musk con sus reformas en Twitter, pero también critica la moderación en temas como "el odio racial o el machismo".

"No se puede ser un moderador entre la gente que dice que está bien disparar a los negros y los que dicen Black Lives Matter": "¿Dónde está el punto medio, que en vez de dispararles les corten las piernas?", se pregunta de forma irónica. "Es imposible. Lo que llaman libertad, no es libertad, critica, "libertad es que una mujer cuando cumpla dieciocho siga con vida, cosa que en muchos barrios de este país hoy no se cumple".