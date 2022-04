El Gran Wyoming conecta en directo desde el plató de El Intermedio con Nueva York, desde donde Guillermo Fesser analiza cómo la guerra en Ucrania ha convertido el gas en un asunto clave para la geopolítica mundial y explica cómo está jugando Estados Unidos sus cartas en esta materia. "

"La industria del combustible y sus aliados políticos no son la madre Teresa de Calcuta que quiere salvar a Ucrania, sino que quieren aprovecharse de esta situación para ganar beneficios y repartírselos entre sus accionistas", afirma Fesser. Además, el corresponsal de El Intermedio afirma que ahora EEUU se ha convertido en el máximo exportador de gas del mundo, pero la estrategia de Biden es proponer tener "emisiones 0, invertir en coches eléctricos, energía sola y eólica y aislamientos de viviendas", entre otras cosas. Sin embargo, Guillermo Fesser destaca que el presidente de EEUU "no puede porque tiene un traidor en sus filas", el senador del Oeste de Virginia, Joe Manchi, que "está untado por el lobby del carbón y no va a votar a favor". Puedes ver su análisis en el vídeo de arriba.