Fernando Trueba se 'cuela' en El Intermedio para presentar su nueva película 'Dispararon al pianista', que cuenta la historia del músico brasileño Tenorio Jr. El director cuenta que encontró esta historia "por casualidad" ya que en un disco escuchó un pianista que le gustó y quiso buscar cosas de él, algo que cuenta la película.

Como cuenta, "al investigar sobre él y sobre la música que hacía descubrí cosas terribles" como que había desaparecido en Argentina, en la época del golpe militar y que nunca se le encontró. Como añade, "el golpe le pilló por casualidad" ya que había ido con Vinícius de Moraes y fue uno de los brasileños que desaparecieron en Buenos Aires.

Trueba vuelve otra vez a la fórmula de música latina ilustrada por Mariscal, como hizo con 'Chico y Rita'. El director es un gran fan del diseñador y, como explica, le encanta "su sentido del color, su vitalidad o su sensualidad". Considera que los dibujos de Mariscal están llenos de "vida, humor y poesía" y por eso le encanta ver un Mariscal en grande en una pantalla.

Trueba, además, es un fanático de la música, algo que lleva a Wyoming a preguntarle cuándo hará una película sobre el reggaeton. El director es muy claro y afirma que "El reggaeton me ha pillado muy mayor". El presentador pregunta que si no hace twerking, a lo que el director contesta, irónico, que "el género de terror no lo practico bien".