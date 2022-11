"¡Quieto todo el mundo!", irrumpe armada con una pistola en el plató de El Intermedio Cristina Gallego, inspectora jefa de los G.E.O.B (Grupo Especial de Operaciones en Baños), que explica que ahora se dedica a "resolver crímenes que se llevan a cabo en todo tipo de retretes". Como en los del Congreso, que hay un diputado que se dedica a rellenar con papel higiénico los agujeros que hay en la pared del baño.

Pero la inspectora ya tiene sus sospechosos, entre los que se encuentran Agustín Zamarrón, "que no tiene pinta de tener móvil e igual se entretiene así, en vez de mirando el Twitter como todo el mundo"; el ministro de Universidades, Joan Subirats, "que no sabemos nada de él"; o Alberto Casero, que "si no sabe votar, quizás tampoco sabe tirar el papel al váter". Sin duda, la inspectora jefa Cristina Gallego se enfrenta a su "caso más complicado". Y tú, ¿quién crees que es el culpable?