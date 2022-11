El Gran Wyoming, Dani Mateo y Cristina Gallego protagonizan el videoclip de la canción oficial del Mundial de Qatar de El Intermedio: "¡Mirad qué estadios, son todos nuevos, ha palmado gente, pero qué importa, eran obreros!". "Las ONGs te mienten, aquí hay muy buen ambiente", cantan al ritmo del Waka Waka de Shakira, pero con la letra modificada para Qatar.

"Viva, viva, la Fi-Fa; pasta, pasta, eh-eh; comisiones a funcionar, ¡bienvenido a Qatar!", continúa la letra, en la que también se habla de la homofobia y el machismo del país: "Aquí las mujeres están muy presentes, pero tapadas, bien recatadas, muy decentes". "Son nuestras tradiciones, no me seáis llorones, hay derechos humanos pero para unos pocos. Si te escuchamos blasfemar, te vamos a azotar", continúa para lanzar un irónico mensaje: "¡Qué más da si no hay libertad, bienvenido a Qatar!".