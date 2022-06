El precio de los carburantes no para de subir y las medidas anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez, por el momento, son insuficientes. Tanto, que la ciudadanía comienza a estar muy indignada.

Por este motivo, El Intermedio ha establecido en una gasolinera un punto de desahogo para que puedan quejarse a grito de "Estoy hasta los surtidores", como es el caso de un hombre, que asegura ante los micrófonos del programa que "esto no puede seguir así": "¡Estoy hasta los surtidores de tener que sacar la calculadora en la gasolinera por si me llega o no me llega!". En el vídeo principal de la noticia puedes ver las quejas del resto de entrevistados.