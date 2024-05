La crisis diplomática con Argentina sigue sumando titulares tras las últimas declaraciones de Javier Milei contra Pedro Sánchez. Andrea Ropero charla con José Manuel Albares, ministro de Exteriores para conocer cómo puede llegar a evolucionar la crisis diplomática con el país de Latinoamérica.

El ministro afirma que fue muy claro cuando habló con el embajador argentino, al cual solicitó una rectificación pública por parte del presidente Milei. "El Gobierno, desde luego, se mantiene vigilante para defender la dignidad de nuestras instituciones", indica. "España no hace política a través de Twitter ni participa de ningún show", afirma tajante.

La reportera pregunta entonces qué va a hacer el Gobierno español si Argentina sigue sin pedir disculpas. "Nosotros no sobreactuamos, nosotros actuamos", indica. "No se trata de anunciar o entrar en una competición, vamos analizando cada situación y siempre tomamos las medidas que garanticen la dignidad de nuestras instituciones", añade.

"Hay un principio que rige la convivencia entre naciones que es la no injerencia en asuntos internos. Es de sentido común que alguien no se hace invitar a casa de otro para insultarle y criticar la forma en que se organiza", argumenta. El ministro dice, además, que España va a trabajar para que los intereses de las empresas españolas en Argentina no se vean perjudicados. "Sinceramente, no lo creo, estamos hablando de un pueblo hermano como todos los pueblos de América Latina, hay lazos fraternales de hermanos", argumenta.

Sobre la posible vuelta de la embajadora, Albares también es muy claro: "La embajadora en Buenos Aires ha sido retirada y, por lo tanto, Argentina continuará sin embajadora". Javier Milei, además, prevé volver a España el 21 de junio en visita privada. El ministro expone que no tiene detalles sobre su visita y, por ello, prefiere no pronunciarse sobre ello.