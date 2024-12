Elisatbeth, afectada por el problema de la vivienda: "Antes Madrid era acogedora, ¿ahora es la destructora de familias?"

La periodista Andrea Ropero ha hecho balance de su año 2024 en el último programa del año de El Intermedio. En él, como ha destacado, ha tenido tiempo para charlar con los líderes políticos; poner de manifiesto denuncias sociales; estar a lado de las víctimas de la DANA o de la guerra de Gaza. Pero sobre todo, ha tenido tiempo para estar al lado de las víctimas del problema del alquiler de la vivienda, por eso ha querido volver a entrevistar a Elisabeth Fernández, con quien ya coincidió en la marcha de Madrid por un alquiler digno. "Antes se decía que Madrid era acogedora, ahora qué es, ¿la destructora de familias?"

Ropero se ha desplazado hasta la madrileña calle de General Lazy y allí Elisabeth le ha asegurado que la situación no ha variado demasiado y que viven "en una incertidumbre constante", puesto que su casero no termina de entender que allí "vivimos familias" y la situación que provocaría, echando a todas a la calle sería "devastadora". "No tenemos posibilidad económica de alquilar otra vivienda", ha señalado, al tiempo que ha indicado que "me tendría que haber marchado del piso el 30 de septiembre". Nadie se ha puesto aún en contacto con ninguna familia del edificio.

Pero si su situación ya es dramática, peor es la solución que le ofrece Servicios Sociales si activan la alerta 911: "Mi familia se iba a desintegrar. Mi madre tendría que ir a una residencia, mi hija de 10 años a un albergue y mi marido y yo a un centro hasta que nos estabilizásemos y después volver a reunirnos de nuevo". "Sentí que el monstruo que nunca pensé que iba a llegar de repente llegó y no solo a mi casa, sino a la de toda la comunidad", ha añadido.

Tanto Elisabeth como su marido trabajan, sin embargo, no les llega para poder alquilar otro piso, puesto que en la zona en la que viven, Palos de la Frontera, el precio medio está en los 2000 euros al mes. "El precio de la vida sobrepasa el nivel de ingresos de los trabajadores", ha expresado, mientras que ha reflexionado: "¿Qué le estamos dejando a los jóvenes? ¿Las vías para que caminen y los parques para que se sienten? No, es luchar por un derecho que tenemos que es una vivienda".

Asimismo, ha deseado que para 2025 les dejen quedarse en su hogar y puedan "criar a nuestros hijos", y lejos de venirse abajo, se mantiene "optimista" y con "mucha fe".

Por último, y ya de vuelta en el plató, Ropero le ha pedido a 2025 que le acrediten en el Congreso de los Diputados, algo que Wyoming le ha indicado que no debe pedírselo a 2025, sino a Aldama, que "parece que es el que lo consigue todo en este país".