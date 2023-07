Todo el mundo tiene un doble en alguna parte, por eso, El Intermedio ha encontrado a la doble de Margarita Robles, que no es otra que la colaboradora Cristina Gallego, que se meterá en la piel de la 'ministra de Defensa' para visitar su despacho este martes, 4 de julio, y entrevistarla.

La verdadera Margarita Robles responderá a las preguntas de 'Margaritas Robles' a partir de las 21:40 horas en laSexta. "¿Alguna vez has dado vueltas con la silla?", le pregunta el personaje de Cristina Gallego, a lo que la ministra asegura que "no", porque no tiene tiempo.

Sin embargo, acabará haciéndolo, tal y como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia. "Qué ganas tengo de ver ese encuentro", espeta Dani Mateo.