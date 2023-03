Dani Mateo destaca que, en esta primavera electoral, los candidatos ya están "muy a tope", aunque aclara que también hay algunos que no tienen que hacer nada especial porque "viven en una campaña electoral permanente", como es el caso de Miguel Ángel Revilla, dice.

El presidente de Cantabria estuvo en el hospital para visitar a Benito Díaz, autor de la jota montañesa 'Adiós pueblo de Carmona' y, allí, decidió cantarle "a pleno pulmón con el hombre todavía convaleciente", apunta. "Señor Revilla, que está usted en un hospital, no en 'La Voz'", espeta Dani Mateo, y afirma que "la cara del pobre señor, lo dice todo".

Este indica que esta actitud de Revilla "no debería extrañarnos", pues hace lo que él lleva haciendo toda la vida, "dar la lata, lo que pasa es que normalmente era de anchoas y ahora ha decidido cantar" y señala que no lleva puesta la mascarilla dentro de un centro sanitario como marca la ley, pero no cree que haya peligro porque, "seguramente, de su boca no ha salido ningún virus, solamente algo que se ha hecho viral", bromea.