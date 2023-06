Dani Mateo confiesa que ha analizado la entrevista de Pedro Sánchez con Jordi Évole de este fin de semana y señala que su conclusión es clara: "Está un poquito desconectado de la realidad". El colaborador indica que puede que domine las cifras macroeconómicas y que conozca de cerca los poderes financieros pero no ha oído hablar de "los grandes asuntos de Estado que realmente preocupan al ciudadano".

El colaborador se refiere a '¿cómo están los máquinas?', la famosa frase de David Bisbal que se viralizó en redes sociales y que el presidente del Gobierno había escuchado pero no sabía quién la había pronunciado, pues creía que lo había hecho Joaquín, el exjugador del Betis.

"Eso no es de Joaquín, es de Bisbal, es de primero de red social", comenta, y no entiende que ignore algo así: "No me extrañaría que Feijóo exigiera su dimisión por esto". Por eso, le ofrece un truco para diferenciarlos: "Bisbal es el que da patadas al aire y Joaquín, al diccionario de italiano".