Dani Mateo al ver la foto de Jordi Sánchez-Tarazaga con el Pequeño Nicolás: "Son los gemeliers del business"

Dani Mateo se propuso que la gente aprendiera cosas nuevas gracias a su sección 'Aprendiendo de los mejores'. En esa ocasión, el colaborador decidió ilustrar a los espectadores entorno a la inversión inmobiliaria gracias al influencer y broker inmobiliario Jordi Sánchez-Tarazaga.

El colaborador mostraba como ejemplo uno de los vídeos del influencer en el que mostraba una ganga inmobiliaria: un edificio hotelero en Cullera por 2,2 millones de euros. "Sí señor, una ganga, ponme dos", respondía Dani Mateo.

Mateo cuentó que ser un broker inmobiliario no es fácil. "Un día estás aquí y mañana estás allí, que te surge un negocio en Ibiza... pues a Ibiza", explicaba el colaborador. Dani mostraba un vídeo en el que el broker cuenta que está en la isla por ocio pero también para trabajar. "Para mí la mezcla es ocio y trabajo", afirma Sánchez-Tarazaga, "para vender algo a mí me gusta ir allí, como huele, las vibras que me entran... lo venderé mucho mejor".

Dani, además, desvelaba una imagen del joven con el Pequeño Nicolás. Como afirmaba el colaborador, "para ser de los mejores hay que rodearse de los mejores". "Son los gemeliers del business", concluía.

