El 'Gran Duque de Wyoming Fitz-Stuart' y 'Daniel Ruiz Mateo del Condado del Alto Hospitalet' comentan el "esperado" reencuentro del rey Felipe VI y el rey emérito en la misa celebrada en Windsor por el aniversario de la muerte de Constantino de Grecia.

Aunque Wyoming cree que no era tan esperado para Felipe VI, pues, según él, "antes preferiría estar en un besamanos de seis horas". Algo con lo que no está de acuerdo 'Ruiz Mateo', que señala que el monarca estaba "encantado", ya que le ha ayudado a caminar a la salida: "A ver quién dice ahora que no aguanta a su padre, si hasta le ha hecho de muleta".

Una cita en la que se ha reunido la familia casi al completo porque, además de Felipe y Letizia y los reyes eméritos, han acudido las infantas, Elena y Cristina, y el hijo mayor de esta última.

Además, debaten sobre la posibilidad de que el rey Juan Carlos vuelva pronto a España por el inicio de la temporada de regatas de Sanxenxo. "Está hecho un chaval de 86 años", comenta el del 'Condado del Alto Hospitalet', aunque apunta que, a esa edad, "más que para regatas está para un crucero por los fiordos con el Imserso". Algo con lo que el 'Gran Duque' se muestra emocionado, pues asegura que irá a animarle en las regatas cantando: "¡Aquí está la afición de Juan Carlos de Borbón".