Dani Mateo, sobre la indignación de un miembro de Vox con el libro infantil 'El semen mola': "Este libro no lo tragan"

Dani Mateo se hace eco de la indignación de Miguel Suárez, procurador de Vox en las Cortes de Castilla y León, con un libro de educación sexual para niños titulado 'El semen mola'. "Algunos profesores recomiendan leerlo a sus alumnos de sexto de primaria en un colegio de Castilla y León", explica Mateo. "En Vox este libro no lo tragan", añade.

El procurador, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, lee algunos pasajes del libro en los que se indica, por ejemplo, que el ano "es un órgano sexual" o en los que, como afirma Suárez, "se presentan truquitos para frenar la eyaculación". "No entiendo dónde está el problema, como mucho que, para evitar una eyaculación, se les ha olvidado un método: escuchar a este señor hablar un rato", comenta el Gran Wyoming.

Suárez se ha molestado con otros fragmentos del libro. Por ejemplo, el procurador ha destacado, en las cortes castellanoleonesas, un pasaje en el que se dan tres normas para saber si se está agrediendo sexualmente a alguien o se está haciendo el amor de manera consentida. El procurador considera controvertidas dos de estas normas que indican que "las dos personas deben desearse sexualmente" y "que no hay consentimiento si no se dice ni sí ni no". "Pareciese que este libro lo ha escrito la señora Irene Montero", ha añadido Suárez.

"Para Vox, que uno de los requisitos para mantener relaciones sexuales sea que las dos personas se sientan atraídas sexualmente es controvertido", indica Dani, "está claro que su idea del amor romántico más que la de 'Romeo y Julieta' es la de Pepa y Avelino".