Ramón Tamames está en su semana más decisiva, ya que mañana comienza su moción de censura contra Pedro Sánchez y, por eso, este fin de semana ha sido intenso para él porque ha concedido un total de 5 entrevistas para diferentes medios de comunicación, entre los que se encuentran radios, televisiones y periódicos.

"Ya le gustaría a Beyoncé la fama que tiene Tamames en estos momentos", espeta el presentador, que acto seguido pregunta: "¿Cuántas ha concedido Beyoncé?". "No hay más preguntas señoría", sentencia el colaborador, que ironiza con que hasta Ibai Llanos ha llamado a Tamames "pero le ha dicho que no porque no tenía tiempo y porque le parece un ultraje que la Kings League se llame así y no hayan fichado todavía a Felipe VI", ironiza.

Además, en este vídeo, Dani Mateo descubre otra razón por la que Ramón Tamames estaría deseando llegar a la Moncloa y no es otra cosa que su "despacho". Y, es que, el que fuera líder comunista lo tiene hecho una "leonera": "Antes de poner orden en España tendría que ponerlo en su despacho", espeta el colaborador, que está convencido de que Tamames está deseando "salir de ahí para no tener que recoger todo eso". "Lo raro no es que se haya filtrado su discurso, lo raro es que lo encuentre", comenta Dani Mateo en el vídeo que se encuentra sobre estas líneas, donde también explica cómo y quién propuso a Tamames para representar a Vox.