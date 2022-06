Las elecciones de Andalucía están a la vuelta de la esquina. Por este motivo, y como se celebran este domingo 19 de junio, El Intermedio analiza cómo están actuando sus candidatos en el fin de campaña, como es el caso del de Ciudadanos, Juan Marín. El actual vicepresidente sigue poniendo en valor su labor en el gobierno durante estos últimos 3 años, presentándose ante los votantes como la garantía de buena gestión.

Sin embargo, no es esto lo que ha llamado la atención de Dani Mateo: "¿No se te ha pasado un pequeño detallito en ese mitin?", pregunta a El Gran Wyoming. "Y cuando digo pequeño, me refiero a ese pedazo de mancha de sudor que tiene en la camisa, ¡por dios!". Tan grandes son que, el catalán, ya le habría encontrado otro 'trabajo' en el caso de que no renovase: "Podría seguir los pasos de Camacho y presentarse para la selección nacional".

Así es a campaña "más low cost de la historia"

Dani Mateo analiza un tutorial de unos militantes de Adelante Andalucía en el que tiran de imaginación para sortear el recurso que les impide colocar cartelería electoral en farolas. Puedes ver la original y económica idea que han tenido, en el siguiente vídeo: