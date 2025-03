Dani Mateo disecciona el "idadaísmo", la "escuela comunicativa de vanguardia" de Ayuso que no habla "de nada"

En el desayuno informativo de hoy, Isabel Díaz Ayuso volvió a minimizar las muertes en las residencias, defendió a su pareja y atacó a Pedro Sánchez, pero también dio rienda suelta a su "escuela comunicativa de vanguardia", o lo que Dani Mateo ha 'bautizado' como "idadaísmo", que se basa en la "declaración automática, arte puro, sin corsés, sin ataduras y, tratándose de Ayuso, sin impuestos".

Como muestra, un momento de su discurso en el que recordaba el Occidente de los años 80 y 90 que "derribamos el muro" y donde pasaba de hablar del mundo libre como "enemigo del comunismo y el fascismo" a cargar contra "lo woke", que relacionaba con la pobreza en el planeta.

"Cuando el muro de Berlín tenía 11 años, y 'lo derribamos', dice", alucina Wyoming, que asegura tras oír estas declaraciones que "no sé si es el síndrome de Stendhal o que me he quedado con el culo torcido, ¿se puede saber de qué hablaba?". "De nada", le responde Dani, que señala que es precisamente eso lo que representa el "idadaísmo".