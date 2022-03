"El único problema al que se enfrenta ahora Sánchez es: Farmatint o Just For Men", comienza un Dani Mateo que es capaz de asociar las crisis a las que se ha enfrentado el presidente del Gobierno desde que llegó a la Moncloa con las canas que luce su melena: "No paran de salirle canas, ya tiene el mechón del gremlin malo".

Para el colaborador de El Intermedio "un año de presidente equivale a siete de persona normal, como los de los perros o los entrenadores del Barça". En el vídeo sobre estas líneas, pone a prueba esta teoría del 'Síndrome del envejecimiento presidencial' comparando las fotografías de antes y después de pasar por la Moncloa de varios ex presidentes españoles, desde Sánchez hasta Rajoy, y también de otros líderes mundiales.