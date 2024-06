Dani Mateo analiza en el video cada detalle que se esconde detrás de las imágenes compartidas por Casa Real con el motivo de celebrar los diez años que lleva Felipe V como Rey de España. El colaborador de El Intermedio asegura que el monarca tiene "mucho porte" y que "pasa la mitad de su jornada en el curro mirando por la ventana". Además, se ha dado cuenta de la cantidad de objetos, papeles y libros que Felipe VI almacena sobre en las distintas mesas que componen su despacho.

"Felipe VI es un Rey que tiene curiosidad, inquietudes. Y porque no decirlo, tiene un poco de Diógenes viendo lo llena que tiene la mesa de trastos", apunta el colaborador. Por otro lado, explica que a lo mejor no es la celebración más "salvaje de la historia, puede que su majestad no tenga un dolor de cabeza" tras las fiestas que lleve a cabo. Pero el colaborador añade que ya ha tenido suficientes quebraderos de cabeza estos diez años con todos los problemas que le ha ido dando su familia.