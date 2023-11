Dani Mateo añade un nuevo coleccionable a su 'álbum de demócratas vintage' que, en esta ocasión, está dedicado a los cánticos que se han escuchado en las manifestaciones contra la ley de la amnistía. "Pedro Sánchez, hijo de puta", "moros no, España no es un zoo" o "en tiempo de 'rojos', hambre y piojos" son algunas de las proclamas que analiza el colaborador de El Intermedio en el vídeo sobre estas líneas.

"Si tienes un hijo subnormal, no lo trates mal, hazlo policía nacional" es otro de los cánticos que confunde a Wyoming: "Van contra el rey, contra la policía, ¿estás seguro de que no son de extrema izquierda bilduetarras bolivarianos?", se pregunta. "Me recuerda un poco a los 'Chicos del coro', que en su caso serían los 'Chicos del coro al sol'", comenta por su parte Mateo.

El colaborador también repasa los 'artistas invitados' a este 'evento musical', entre ellos el consejero de Industria, Comercio y Empleo de Casilla y León por Vox, que saltó al grito de "puto 'rojo' el que no bote", o el vicepresidente regional, Juan García-Gallardo, que inició proclamas como "Partido Socialista, con los terroristas" o "Partido Socialista, traidores y golpistas": "Ha pasado de dar el cante a ponerse a cantar", bromea Mateo.