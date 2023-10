Según publica el diario 'El País', los barones del Partido Popular creen que es necesario un cambio y quieren que Cuca Gamarra deje la portavocía y mantenga solo su cargo de secretaria del partido. La humorista Cristina Gallego se pone de nuevo en la piel de Cuca Gamarra para desmentir al medio.

La todavía 'portavoz del Partido Popular' no duda en rasgar un ejemplar del diario, al que califica como, "panfleto sociata manipulador". 'Cuca' se pregunta que "quién lee esta porquería" ya que ella solo se informa "por medios serios como el TikTok de Miguel Ángel Rodríguez". Además, la 'secretaria general del PP', afirma que es mentira que le quieren quitar la portavocía, ya que "en el PP me apoyan y nunca me darán la espalda". Wyoming le avisa de que tenga cuidado, ya que le puede pasar lo que le ocurrió a Casado. Pero 'Cuca' que ella sigue confiando en el Partido Popular y sabe que nunca se lo harían.

Además, añade que el PP es un partido en el que hay "unidad, fraternidad, solidaridad, productividad, competitividad, falsedad, crueldad, deslealtad, soledad, ansiedad...", tras lo que tiene que comenzar a respirar a través de una bolsa para relajarse. El presentador, para intentar calmarla, le dice que así tendrá más tiempo. Algo que da pie a 'Cuca' para decir que tendrá más tiempo "para planear lentamente la venganza contra los traidores de los barones", a lo que añade que "esto no es el final de Cuca, si pude decir sin reírme que Feijóo no era presidente porque no quería, puedo superar cualquier cosa".